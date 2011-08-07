Томенко: В судову практику увійде «прецедент Азарова»

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає, що в судовому процесі над Юлією ТИМОШЕНКО створений небезпечний прецедент, який можна умовно назвати «прецедентом АЗАРОВА»: коли незадоволення державної посадової особи (прем’єр-міністр України) і політика (голова Партії регіонів) тим, як поводила себе Ю.ТИМОШЕНКО (розповідала про неефективну діяльність М.АЗАРОВА) вилилося в рішення представника прокуратури та судді в її арешт.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі М.ТОМЕНКА.

«Це, очевидно, ввійде в судову практику з умовною назвою «прецедент Азарова», оскільки насправді тональність таких політичних дискусій характеризує всі дискусії у Верховній Раді, політичні ток-шоу та все нинішнє українське політичне життя», - зазначив М.ТОМЕНКО.

Більше того, заступник голови ВР нагадав, що, згідно з останніми соціологічними дослідженнями, в такій тональності про діяльність прем’єр-міністра М.АЗАРОВА та його уряду висловлюється більшість громадян України. «За логікою такі критичні і жорсткі висловлювання щодо діяльності Прем’єр-міністра є достатньої умовою щоби заарештувати більше половини населення країни», - підсумував він.

Тому М.ТОМЕНКО назвав неприпустимим використовувати правоохоронні органи «з метою захисту та підтримки одного політика, який знаходиться при владі, через арешт іншого, який знаходиться в опозиції». «Демократія не придумала іншого шляху, як вибори, де суспільство повинно визначити хто на даний момент кращий або гірший політик; кому воно довіряє більше або менше», - наголосив М.ТОМЕНКО.

Заступник голови ВР переконаний, що сьогодні ця помилка повинна бути виправлена, «бо в іншому разі цей прецедент буде використовуватися у всій судовій системі не лише по відношенню до Ю.ТИМОШЕНКО, а й до всіх політичних опонентів міністрів, голів обласних та районних адміністрацій» тощо.