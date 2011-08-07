У Тимошенко заявляють про спроби штурму наметового містечка

12:50, 07 серпня 2011
Політика
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Калашніков вимагав посунутись

Наметове містечко, встановлене прихильниками колишнього прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО біля Печерського районного суду, який виніс рішення про арешт Ю.ТИМОШЕНКО, сьогодні намагалися взяти штурмом представники ГО «Загальновоїнська спілка» екс-депутата від Партії регіонів Олега КАЛАШНІКОВА та правоохоронці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам народний депутат від фракції "БЮТ-Батьківщина" Андрій ПАВЛОВСЬКИЙ.

«О 6-й ранку прийшов Олег КАЛАШНІКОВ зі своїми провокаторами. Почали розповідати, що вони тут хочуть стояти і що ми повинні посунутись. Якщо ми цього не зробимо, то вони нас силою знесуть. Але нам вдалося їх заспокоїти», - сказав А.ПАВЛОВСЬКИЙ.

Також він розповів, що о 5-й годині ранку правоохоронці намагалися вигнати з наметів протестувальників, але до наметового містечка приїхали перший заступник голови Партії «Батьківщина» Олександр ТУРЧИНОВ з 30-ма депутатами і їм вдалося пояснити правоохоронцям, що біля Печерського районного суду Києва проходить не акція протесту, а прийом громадян народними депутатами.

На даний час біля приміщення Печерського районного суду триває прийом громадян народними депутатами від "БЮТ-Батьківщини", сказав А.ПАВЛОВСЬКИЙ і додав, що всі питання, з якими звертаються до них люди, фіксуються.

Територія, де розташовані «громадські приймальні депутатів», оточена міліцією, але громадяни можуть спокійно проходити вулицею Хрещатик.

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