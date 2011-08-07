Біля Лук’янівського СІЗО триває «прийом»

Молодіжна організація партії «Батьківщина» «Батьківщина молода» продовжує акцію протесту проти арешту екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО біля Лук’янівського слідчого ізолятора.

Як передає кореспондент УНІАН, так само як і напередодні, неподалік від прохідної Лук’янівського СІЗО стоять близько півсотні представників «Батьківщини молодої», які тримають прапори своєї організації.

Також вони тримають транспаранти «Юля, ми з тобою!» і «Юля, ти не одна!».

Крім того, представники організації встановили намет, до якого прикріплена табличка з написом «Приймальня народного депутата Євгена СУСЛОВА».

У коментарі журналістам Є.СУСЛОВ, який є головою «Батьківщини молодої», відповідаючи на питання про подальші дії його організації, зважаючи на рішення суду про заборону проведення масових акцій біля Лук’янівського СІЗО за адресою вул. Дехтярівська, 13, зазначив, що рішенням суду заборонено проводити акції по периметру території СІЗО.

Натомість, за словами депутата, у наметі, який розташований біля будівлі за адресою вул. Дехтярівська, 15, він веде прийом громадян.

Є.СУСЛОВ сказав, що люди, які сьогодні з’явились сюди, прийшли на прийом до нього обговорити ситуацію, що склалася.

Таким чином, зауважив депутат, жодних порушень закону і невиконання рішення суду немає, представники організації лише хочуть морально підтримати свого лідера.

Він також додав, що у разі появи біля СІЗО судових виконавців представники «Батьківщини молодої» мають намір обговорити з ними ситуацію, що склалась, і сподіваються на мирне її врегулювання.