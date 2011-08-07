Тимошенко в СІЗО почувається нормально
15:47, 07 серпня 2011Політика
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У неї побував представник обудсмена
Екс-прем`єр-міністр України Юлія Тимошенко, яка зараз знаходиться в Лук’янівському СІЗО почувається нормально.
Про це повідомив представник обудсмена Анатолій Палій, який побував у СІЗО, передає Левый берег з посиланням на "5 канал".
Нагадаємо, 5 серпня суд заарештував Тимошенко.
Після арешту екс-прем`єра відправили до Лук’янівського СІЗО, де посадили в камеру, в якій вона вже знаходилася в 2001 році.
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