Тимошенко в СІЗО почувається нормально

Екс-прем`єр-міністр України Юлія Тимошенко, яка зараз знаходиться в Лук’янівському СІЗО почувається нормально.

Про це повідомив представник обудсмена Анатолій Палій, який побував у СІЗО, передає Левый берег з посиланням на "5 канал".

Нагадаємо, 5 серпня суд заарештував Тимошенко.

Після арешту екс-прем`єра відправили до Лук’янівського СІЗО, де посадили в камеру, в якій вона вже знаходилася в 2001 році.