Тимошенко має двох сусідок по камері

Уповноважений з прав людини Ніна КАРПАЧОВА приєднається до клопотань захисту Юлії ТИМОШЕНКО щодо пом’якшення для неї міри запобіжного заходу

Про це журналістам повідомив представник омбудсмена Анатолій ПАЛІЙ після відвідання Ю.ТИМОШЕНКО у Лук’янівському СІЗО в неділю, передає кореспондент УНІАН

«Юлія Володимирівна звернулася до омбудсмена в плані захисту її прав як ув’язненої, в тому числі щодо пом’якшення міри запобіжного заходу», - сказав А.ПАЛІЙ.

Він нагадав , що завтра відбудеться чергове судове засідання у справі Ю.ТИМОШЕНКО і «на ньому будуть клопотання як з боку захисту Юлії Володимирівни, так і Уповноважений до цього процесу приєднається».

Розповідаючи про умови утримання Ю.ТИМОШЕНКО в СІЗО, А.ПАЛІЙ сказав, що за її словами, з нею поводяться досить чемно і висловила подяку керівнику та персоналу СІЗО.

Представник омбудсмена додав, що сьогодні керівник СІЗО особисто, незважаючи на те, що перебуває у відпустці, зустрівся з Ю.ТИМОШЕНКО і поцікавився умовами її утримання.

А.ПАЛІЙ зазначив, що лідер «Батьківщини» перебуває в камері ще з двома жінками і не висловлювала побажань щодо переведення її в одиночну камеру.

Представник Уповноваженого з прав людини додав, що Ю.ТИМОШЕНКО почувається добре і по-бойовому.