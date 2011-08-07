Понад 50 депутатів готові взяти Тимошенко на поруки

Народний депутат України Наталія КОРОЛЕВСЬКА (фракція БЮТ - «Батьківщина») повідомила, що вже понад 50 народних депутатів відгукнулися на її заклик і поставили свої підписи під клопотанням про зміну запобіжного заходу для Юлії ТИМОШЕНКО і взятті її на поруки.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, збір підписів триває, клопотання буде передано завтра.

Н.КОРОЛЕВСЬКА також подякувала всім, хто відгукнувся на заклик захистити Ю.ТИМОШЕНКО від «судового свавілля», зокрема, людей, які володіють моральним авторитетом в українському суспільства – героїв України, заслужених діячів науки і культури, які виступили за звільнення лідера БЮТ.

За словами народного депутата, вже понад 200 представників культури, науки, відомі громадські діячі підписалися під клопотанням про зміну запобіжного заходу для Ю.ТИМОШЕНКО.

«Сьогодні голос, позиція кожного дуже важливі», - підкреслила народний депутат.

Як повідомляв УНІАН, 5 серпня після арешту лідера «Батьківщини», Н.КОРОЛЕВСЬКА ініціювала підготовку клопотання про зміну їй запобіжного заходу.

«Зараз не можна бути байдужими. Я прошу ГРИЦЕНКА, ЯЦЕНЮКА, НАЛИВАЙЧЕНКА, інших опозиціонерів виступити відкрито. Ті, хто промовчать, покажуть, що влада дійсно одержала контрольовану опозицію», - заявила вона.

Н.КОРОЛЕВСЬКА також звернулася до представників громадських організацій в Україні, дипломатичного корпусу, журналістам – допомогти протистояти судовому свавіллю, яке чиниться сьогодні задля політичної розправи над Ю.ТИМОШЕНКО.