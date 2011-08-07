Народний депутат України, член фракції «БЮТ-Батьківщина» Наталія КОРОЛЕВСЬКА заявляє, що сьогодні вночі готується провокація – правоохоронні органи одержали команду знести наметове містечко біля Печерського суду і Лук’янівського СІЗО, де утримують Юлію ТИМОШЕНКО.

Про це йдеться в заяві Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, переданій УНІАН її прес-службою.

«Влада всіма силами намагається перешкодити людям висловити свій протест з приводу арешту Юлії ТИМОШЕНКО», - підкреслила народний депутат.

Н.КОРОЛЕВСЬКА також заявила, що влада блокує виїзд з регіонів людей, які хочуть приїхати до Києва, щоб продемонструвати свою підтримку лідеру «Батьківщини».

На її думку, рішення суду про заборону мітингів суперечить Конституції України.

«В той час, коли вся світова спільнота, громадяни України, моральні авторитети вимагають звільнити ТИМОШЕНКО з-під варти, збирають підписи на її захист, виконуючий обов`язки київського голови Олександр ПОПОВ звертається до суду з позовом про заборону публічних акцій», – зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Вона порадила О.ПОПОВУ залишити політику, зайнятися своїми безпосередніми обов`язками, зосередитися на проблемах столиці і нагадала, що вибори - не за горами.

Н.КОРОЛЕВСЬКА повідомила, що наступну ніч, як і попередню, вона проведе у своїй громадській приймальні народного депутата в наметовому містечку - разом зі своїми соратниками в таборі підтримки Ю.ТИМОШЕНКО.

«Ми зробимо все можливе для того, щоб запобігти провокаціям, які готуються», - акцентувала Н.КОРОЛЕВСЬКА.