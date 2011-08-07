Адвокат Тимошенко оскаржив її арешт

Адвокат екс-прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО Юрій СУХОВ в неділю поштовим зв’язком направив до Апеляційного суду Києва скаргу на постанову Печерського районного суду Києва про зміну для його підзахисної запобіжного заходу з підписки про невиїзд на арешт.

«Сьогодні ми відправили поштою скаргу», - цитує адвоката прес-служба Ю.ТИМОШЕНКО.

Ю.СУХОВ також зазначив, що у зв’язку з вихідними днями у суді не зміг отримати новий дозвіл на зустріч з екс-прем`єром у слідчому ізоляторі.

«У мене був лише один дозвіл, яким я скористався у п’ятницю, 5 серпня», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 5 серпня головуючий у судовому процесі з розгляду кримінальної справи Ю.ТИМОШЕНКО суддя Печерського районного суду міста Києва Родіон КІРЄЄВ задовольнив клопотання прокуратури про зміну для екс-прем`єра міри запобіжного заходу з підписки про невиїзд на взяття під варту через висловлення нібито "неповаги до свідків та суду, системні порушення порядку у залі, перешкоджання у встановленні істини".

Ю.ТИМОШЕНКО з 5 серпня перебуває у Київському слідчому ізоляторі на Лук`янівці.