"Народна самооборона" cкликає людей до Печерського райсуду

Партія «Народна самооборона» закликає людей прийти у понеділок, 8 серпня, о 9:00, на мітинг на підтримку демократії та свободи в Україні.

Як повідомили УНІАН у прес- службі партії, акція відбудеться біля Печерського райсуду Києва (вул. Хрещатик, 42).

«Якщо тобі небайдуже майбутнє твоєї країни, твоє майбутнє і майбутнє твоїх нащадків – прийди і вислови свій протест проти нищення демократичних цінностей: свободи, справедливості, чесності, законності», - наголошують у «Народній самообороні».

«Якщо ти вважаєш, що справа ЛУЦЕНКА і ТИМОШЕНКО тебе не стосується, пригадай слова відомого німецького борця з нацизмом Мартіна Німьоллера: «У Німеччині вони спочатку прийшли за комуністами, але я не сказав нічого, тому що не був комуністом. Потім вони прийшли за євреями, але я промовчав, тому що не був євреєм... Потім вони прийшли за членами профспілки, але я не був членом профспілки і не сказав нічого. Потім прийшли за католиками, але я, будучи протестантом, не сказав нічого. А коли вони прийшли за мною - за мене вже не було кому заступитися», - йдеться у повідомленні.

Раніше партія «Батьківщина» також закликала громадян прийти у понеділок о 9:00 до Печерського райсуду Києва і висловити свій протест проти політичних репресій в країні.

«Запрошуємо всіх небайдужих прийти до Печерського суду на Хрещатик, аби звільнити Юлію ТИМОШЕНКО та інших політичних в`язнів, захистити демократію та свободу і зупинити незаконне перетворення України в тоталітарну резервацію в серці Європи», - наголошують у партії.