Народний рух і "За Україну!" кличуть до Печерського райсуду

Народний Рух України і партія «За Україну!» заявляють про проведення у понеділок біля стін Печерського райсуду Києва мітингу та пішої ходи.

Про це повідомили УНІАН прес-служби партій з посиланням на лідера «За Україну!» В’ячеслава КИРИЛЕНКА і народного депутата, керівника Київської міської організації «Народного руху України» Олександра ЧОРНОВОЛЕНКА.

В НРУ наголошують, що вимагати звільнення Юлії ТИМОШЕНКО потрібно від президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, «в чиїх руках знаходиться фактичний контроль над судовою гілкою влади і прокуратурою».

«Арешт Юлії ТИМОШЕНКО є наругою над декларованою демократією і європейським вибором України», - йдеться у повідомленні.

В.КИРИЛЕНКО вважає, що арешт лідера «Батьківщини» - це новий виток політичних репресій.

«На жаль, сьогодні влада замість реформ продовжує зводити рахунки з політичними опонентами, а замість боротьби із корупцією - розігрувати вистави у Печерському суді на судових процесах проти ТИМОШЕНКО й ЛУЦЕНКА», - підкреслив політик.

Як повідомляв УНІАН, раніше партії «Батьківщина», «Народна самооборона», «Громадянська позиція», «Реформи і порядок» також закликали громадян взяти участь у мітингу, який відбудеться у понеділок, о 9:00, біля Печерського райсуду (Хрещатик, 42).