Замковенко: справу Тимошенко має вести інший суддя

Екс-голова Печерського суду Києва Микола Замковенко вважає, що справу екс-прем`єра Юлії Тимошенко повинен був вести більш досвідчений суддя.

Про це він заявив в ефірі каналу ТВі у неділю ввечері.

"На мій погляд, треба було, щоб у суді вела справу людина, яка має певний досвід у сфері судочинства", - сказав Замковенко.

Однак він нагадав, що зараз у зв’язку з прийняттям закону про статус суддів відбувається автоматичний розподіл справ.

За словами Замковенка, Тимошенко – "це не проста людина, це лідер однієї з найбільш впливових політичних сил, екс-прем`єр-міністр України".

"І потрібно, щоб слухав цю справу голова (суду). Так як я робив колись у Печерському суді", - цитує Українська правда.

Як відомо, у 2001 році Замковенко ухвалив рішення про звільнення Тимошенко з СІЗО.