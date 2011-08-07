"Батьківщина молода" зустріне Тимошенко зранку під СІЗО

Всеукраїнська молодіжна громадська організація «Батьківщина молода» продовжує безстрокову акцію протесту проти арешту лідера української опозиції Юлії ТИМОШЕНКО під Лук’янівським СІЗО.

Як повідомили УНІАН у пресс-службі ВМГО, лідер «Батьківщини молодої», народний депутат Євген СУСЛОВ заявив, що в ніч з неділі на понеділок активісти продовжуватимуть пікетувати СІЗО та охороняти намет - громадську приймальню депутата.

Також, за його словами, під СІЗО постійно чергує один автобус «Богдан», заповнений бійцями «Беркуту».

Зранку у понеділок, 8 серпня, «Батьківщина молода» має намір розпочати мітинг, щоб зустріти Ю.ТИМОШЕНКО перед виїздом до суду та побажати їй успіху на судовому засіданні.

Є.СУСЛОВ також висловив сподівання, що в понеділок «здоровий глузд у влади таки переможе» і Ю.ТИМОШЕНКО змінять запобіжний захід до підписки про невиїзд.