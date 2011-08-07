ОУН(б) вимагає звільнення Тимошенко й Луценка

Організація українських націоналістів (б) вимагає звільнення з-під арешту українських опозиціонерів колишнього прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА, проведення судових розслідувань на демократичних засадах із залученням міжнародних експертів.

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві Проводу ОУН (б) з приводу політичних репресій в Україні.

У документі підкреслюється, що «дії влади стосовно опозиційних політиків в Україні варто розцінювати як цинічні намагання перетворити судове правосуддя в інструмент усунення конкурентів». Також в ОУН(б) наголошують: «Судові процеси на політичному грунті негативно впливають на сприйняття України іншими країнами, ставлять під сумнів закони та владні інститути України, демонструють попрання прав і свобод громадян у брутальний спосіб. Використання органів суду з метою узурпації влади завдає непоправної шкоди репутації владних інститутів, дозволяє ставити під сумнів відповідність їх діяльності Закону та Праву».

На переконання авторів заяви, «арешт Юлії ТИМОШЕНКО став точкою відліку, після якої українська влада показала: судять не колишніх посадовців за скоєні злочини, але з опозиційних політиків роблять злочинців, керуючись політичними мотивами». «Ця подія знаменує виклик влади народові – або народ відстоїть свої права на гідне життя, або влада надалі буде монополізувати політичний і економічний простори», - підкреслюється в заяві.

«ОУН (б) вимагає звільнення з-під арешту Юлії ТИМОШЕНКО та Юрія ЛУЦЕНКА, проведення судових розслідувань на демократичних засадах із залученням міжнародних експертів. У іншому разі утримання опозиційних політиків під вартою та репресії щодо громадських активістів будуть розцінені як антиконституційні дії та визнання владою своєї антигромадянської та антинародної сутності, гідною відповіддю на що є бойкот її представників з боку українців батьківщини та діаспори», - наголошується в заяві Проводу ОУН (б).