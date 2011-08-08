Луценко сподівається, що до «його» зали засідань диктатура ще не доповзла

Печерський районний суд Києва відмовив у задоволенні клопотання екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА та його адвокатів про відновлення відео- та фотофіксації судового процесу.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення оголосив головуючий в судовому процесі суддя Сергій ВОВК, зазначивши, що відповідне рішення судом вже було прийнято під час попередніх засідань.

Разом з тим Ю.ЛУЦЕНКО, аргументуючи необхідність задоволення свого клопотання, наголосив, що його відповіді на усі звинувачення на його адресу має почути вся країна, а не лише дізнатися зі шпальт друкованих ЗМІ.

«Вчора було 225 днів, як я позбавлений права спілкуватися з родичами і друзями. Чому ви позбавляєте мене елементарного права дати покази перед всією країною… Елементарного права голосу?...», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО, додавши: «Це ТИМОШЕНКО позбавлена права захисту, але до нас ще, до першого поверху (справа Ю.ТИМОШЕНКО розглядається в залі судових засідань, який знаходиться на другому поверсі – УНІАН), диктатура ще ж не доповзла».