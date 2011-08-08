Суд не пройнявся проханням трьох церков і Карпачової
12:51, 08 серпня 2011Політика
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Тимошенко залишили під вартою
Суд вдруге відмовився звільнити екс-прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО з-під варти.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення після перерви у судовому засіданні оголосив головуючий у справі суддя Печерського районного суду Києва Родіон КІРЄЄВ.
Таким чином, суд не задовольнив звернення трьох релігійних конфесій, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Ніни КАРПАЧОВОЇ, а також народних депутатів, які заявили про готовність взяти Ю.ТИМОШЕНКО на поруки.
Після оголошення цього рішення у залі суду лунали вигуки: «Ганьба!»
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