Опозиції нагадали: у справи Берлусконі та Ширака парламенти не втручалися

Народний депутат України від Партії регіонів, перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Володимир ОЛІЙНИК переконаний, що ініціатива представників опозиції скликати позачергову сесію парламенту з приводу кримінальної справи проти колишнього прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО – неконституційна.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ПР.

„Народні депутати мають право скликати позачергову сесію з конкретного питання. Але якщо буде скликано позачергову сесію з конкретного судового розгляду справи ТИМОШЕНКО - це буде не конституційно”, - сказав В.ОЛІЙНИК.

За його словами, в Конституції чітко зазначено, що влада в Україні поділяється на три гілки: законодавчу, виконавчу і судову. І кожній гілці влади заборонено втручатися у діяльність одна одної.

„Є рішення Конституційного Суду, в якому вказано, що народним депутатам в тій чи іншій формі заборонено втручатися у діяльність судових органів. Це було пов’язано з тим, що депутати зловживали своїми правами, звертаючись із запитами до судів у конкретних справах”, - пояснив В.ОЛІЙНИК.

Він також наголосив, що якщо зараз буде підтримана ініціатива стосовно скликання позачергової сесії, то це буде пряме порушення Конституції.

„Якщо ми зробимо виключення для Ю.ТИМОШЕНКО, то цим самим ми порушимо принцип рівності усіх громадян перед законом. А також ми порушимо той принцип, який забороняє чинити тиск на суд, адже така форма розгляду питання – це прямий тиск на суд”, - підкреслив парламентарій.

„Щодо європейських стандартів, то я не знайшов жодного випадку, коли б парламенти збиралися із конкретної справи. Хоча в Європі є чимало прикладів притягнення до суду високопосадовців. Наприклад, у справі прем’єр-міністра Італії Сільвіо БЕРЛУСКОНІ жодного разу не збирався парламент Італії, хоча в нього є більшість у парламенті. І колишній Президент Франції Жак ШИРАК також притягається до відповідальності, але парламент не втручався у справу”, - зазначив депутат.

В.ОЛІЙНИК висловив впевненість, що жодних виключень для Ю.ТИМОШЕНКО бути не може.

„Нехай опозиціонери складуть список тих, для яких заборонено судове переслідування. Або нехай взагалі віддадуть справу ТИМОШЕНКО на розгляд у парламент і перетворять Верховну Раду на суд. Але розгляд справи Ю.ТИМОШЕНКО у Верховній Раді – незаконний. І більшість депутатів не підуть на свідому руйнацію Конституції країни. Загальні правила мають бути однакові для всіх”, - резюмував політик.

Як повідомляв УНІАН, у суботу 6 серпня, заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО повідомив, що опозиція ініціюватиме проведення позачергової сесії Верховної Ради України у зв’язку з арештом екс-прем’єр-міністра, лідера «Батьківщини» Ю.ТИМОШЕНКО.

Сьогодні депутат з фракції «БЮТ-Батьківщина» Сергій СОБОЛЄВ зазначив, що у ході позачергової сесії ВР депутати мають намір ініціювати внесення змін до закону про судоустрій, «який сьогодні відкрив те свавілля, яке чиниться не тільки в суді над ТИМОШЕНКО, а й в судах над іншими політичними в’язнями».

Також, за словами депутата, планується ініціювати зміни до законодавства, які передбачають перегляд функцій Генеральної прокуратури.