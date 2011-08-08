Депутати вимагають зробити зауваження Грищенку за образу Тимошенко

Київ. 8 серпня. УНІАН. Народні депутати від «БЮТ-Батьківщини», присутні на судовому розгляді кримінальної справи екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, вимагають від Печерського райсуду Києва зробити зауваження міністру закордонних справ України Костянтину ГРИЩЕНКУ за образи, висловлені під час надання свідчень.

Як передає кореспондент УНІАН, це відбулося після того, як Ю.ТИМОШЕНКО звернулася до К.ГРИЩЕНКА із запитанням про норми міжнародного права, які дозволяють прем’єр-міністру вести міжурядові переговори.

«Юліє Володимирівно, Ви ж зараз не на міжнародній арені, Ви – у газі…», - сказав К.ГРИЩЕНКО.

Після цього висловлювання депутати почали вимагати від суду зробити зауваження свідку.

Проте головуючий у справі суддя Родіон КІРЄЄВ звернувся до народного депутата Андрія КОЖЕМЯКІНА, закликав до честі офіцера і попросив не створювати провокацій на судовому засіданні. Р.КІРЄЄВ обмежився черговим зауваженням, не порушуючи питання про видалення А.КОЖЕМЯКІНА із зали.

У цей момент дві особи у цивільному одязі, які перебувають у залі, почали відеофіксацію висловлювань народного депутата.

Водночас суддя не зробив жодного зауваження міністру закордонних справ, коли той замість свідчень і викладення фактів, які підтверджують провину Ю.ТИМОШЕНКО, вдався до оціночних тверджень про неприйнятність умов, на яких були підписані газові угоди з Росією в 2009 році.

Допит К.ГРИЩЕНКА триває вже 1 годину 20 хвилин.