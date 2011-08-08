Тимошенко позбавили права ставити запитання свідкові Грищенку

Суд позбавив екс-прем’єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО права ставити запитання міністру закордонних справ України Костянтину ГРИЩЕНКУ як свідку у її справі.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні в ході засідання між К.ГРИЩЕНКОМ та Ю.ТИМОШЕНКО виникла словесна перепалка щодо того, чи була необхідність схвалення урядом директив для підписання прем’єр-міністром газових угод.

В ході неї Ю.ТИМОШЕНКО запитала, чи потрібно було аналогічне схвалення директив урядом на підписання Харківських угод 2010 року. К.ГРИЩЕНКО не дав чіткої відповіді. Ю.ТИМОШЕНКО декілька разів ставила аналогічне запитання, після чого суддя Родіон КІРЄЄВ, неодноразово знімаючи це питання, заявив, що підсудна вичерпала своє право на постановку питань до свідка.

Він заявив, що Ю.ТИМОШЕНКО не реагує на зауваження з боку суду, ображає свідка, і тому суд передає право ставити запитання до К.ГРИЩЕНКА адвокатам Ю.ТИМОШЕНКО.

Зі свого боку адвокат Ю.ТИМОШЕНКО Юрій СУХОВ зазначив, що суд не має повноважень позбавляти підсудну права ставити запитання свідку.

Після цього суддя Р.КІРЄЄВ вкотре запитав у Ю.ТИМОШЕНКО, чи має вона запитання до свідка по суті справи. Якщо, за його словами, таких запитань немає, то свої запитання може ставити захист підсудної.

У свою чергу Ю.ТИМОШЕНКО відповіла, що вона має ще питання, однак поставить їх після того, як своє аналогічне право вичерпає її адвокат.