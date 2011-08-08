Грищенко в суді «читає лекцію»?

Адвокат Юрій СУХОВ заявляє, що міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО не може вважатися свідком у справі екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, оскільки не надає конкретних фактів, які б стосувалися підписання газових угод з Росією у 2009 році.

Як передає кореспондент УНІАН, з відповідною заявою Ю.СУХОВ виступив під час допиту К.ГРИЩЕНКА у Печерському райсуді Києва як свідка з боку державного обвинувачення.

«Жодної фактичної відповіді не було. Все що сказав Костянтин Іванович, не може бути використане для формування обвинувачень», - сказав Ю.СУХОВ.

Водночас, державне обвинувачення заперечило це, наголосивши, що К.ГРИЩЕНКО у 2009 році був послом України у Росії під час укладання газових угод. «Костянтин Іванович є свідком у справі, і з точки зору закону його свідчення це підтверджують», - заявив представник державного обвинувачення, прокурор Олександр МИКИТЕНКО.

Допит К.ГРИЩЕНКА було продовжено, але він так продовжує уникати конкретних відповідей щодо переговорів і формування ціни на газ та ставки транзиту його територією України.

Врешті-решт один із присутніх у залі підвівся і звернувся до суду: «У мене питання до головуючого. Як Ви ведете засідання? Чому не вимагаєте від свідка конкретних відповідей? Це лекція, яку читає міністр. Так, я порушив порядок у залі, але Ви порушили його більше разів, ніж я». Після цієї заяви чоловік залишив судове засідання.

Після цього Ю.ТИМОШЕНКО та її адвокат Ю.СУХОВ продовжили ставити питання К.ГРИЩЕНКУ щодо обставин укладення газових угод.

Адвокат Ю.ТИМОШЕНКО заявив про намір долучити до матеріалів кримінальної справи заяву Міністерства закордонних справ Росії від 5 серпня 2011 року, у якій йшлося про те, що газові угоди 2009 року були укладені відповідно до національних законодавств та міжнародного права.

Перед цим Ю.СУХОВ намагався з’ясувати чи є заява МЗС офіційною позицією держави. «Заява МЗС сусідньої дружньої нам держави відбиває її національні інтереси. Позиція Російської Федерації там відображена», - відповів К.ГРИЩЕНКО.

Після багаторазових спроб переформулювати питання Ю.СУХОВ заявив: «Я не маю більше питань, тому що не знаю, свідком чого був Костянтин Іванович».