Грищенка допитували три години
17:29, 08 серпня 2011Політика
3845 0
Адвокат розвів руками
|Костянтин ГРИЩЕНКО
Як передає кореспондент УНІАН, на запитання судді Родіона КІРЄЄВА, чи має ще захист Ю.ТИМОШЕНКО питання до свідка, адвокат Юрій СУХОВ заявив, що оскільки К.ГРИЩЕНКО як свідок відмовляється надавати відповіді на питання по суті, то захист знімає ті питання, які залишаються, оскільки не бачить сенсу їх ставити.
Після цього суддя оголосив допит свідка К.ГРИЩЕНКА завершеним.
Допит тривав близько трьох годин.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter