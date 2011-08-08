Грищенка допитували три години

Печерський райсуд Києва, який розглядає кримінальну справу екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, завершив допит свідка - міністра закордонних справ України Костянтина ГРИЩЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, на запитання судді Родіона КІРЄЄВА, чи має ще захист Ю.ТИМОШЕНКО питання до свідка, адвокат Юрій СУХОВ заявив, що оскільки К.ГРИЩЕНКО як свідок відмовляється надавати відповіді на питання по суті, то захист знімає ті питання, які залишаються, оскільки не бачить сенсу їх ставити.

Після цього суддя оголосив допит свідка К.ГРИЩЕНКА завершеним.

Допит тривав близько трьох годин.