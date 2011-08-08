До наметів депутатів на Хрещатику з'явилися судові виконавці

20:32, 08 серпня 2011
Політика
3042 0

Повідомляє прес-служба "Батьківщини"

На вулицю Хрещатик у Києві, де проходить акція прихильників колишнього прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, прийшли судові виконавці.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії «Батьківщина».

У прес-службі наголосили, що судові виконавці мають намір виконати рішення суду і припинити акцію прихильників екс-прем’єра.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter