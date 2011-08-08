До наметів депутатів на Хрещатику з'явилися судові виконавці
20:32, 08 серпня 2011Політика
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Повідомляє прес-служба "Батьківщини"
На вулицю Хрещатик у Києві, де проходить акція прихильників колишнього прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, прийшли судові виконавці.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії «Батьківщина».
У прес-службі наголосили, що судові виконавці мають намір виконати рішення суду і припинити акцію прихильників екс-прем’єра.
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