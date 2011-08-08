Турчинов: очікуємо атаки, як зазвичай, між 4-ю і 6-ю годинами ранку

Народні депутати від опозиції очікують, що цієї ночі міліція вдасться до силових заходів щодо примусового знесення наметового містечка біля Печерського райсуду Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у наметовому містечку журналістам повідомив заступник голови партії «Батьківщина» Олександр ТУРЧИНОВ.

«Ми очікуємо сьогодні атаки на наметове містечко», – сказав він, зауваживши, що йому невідомо, коли це станеться, оскільки міліція «нам про години не повідомляє».

«Як правило, це відбувається між 4 і 6 годинами ранку», – додав він.

О.ТУРЧИНОВ підтвердив, що близько 20.30 до наметового містечка прибули судові виконавці, які вручили депутатам рішення суду про заборону проведення на Хрещатику масових акцій.

Відповідаючи на запитання, чи будуть організатори акцій виконувати рішення, політик сказав: «Ми не порушували ні Конституції, ні жодних законів. Крім того, в рішенні суду нічого немає про знесення приймалень народних депутатів (на встановлених наметах прикріплені папірці з написами «Громадська приймальня народного депутата – УНІАН)», – сказав О.ТУРЧИНОВ, зауваживши, що частина рішення виконується, оскільки вночі ніяких мітингів не проводиться.

Також слід зазначити, що судові виконавці поінформували про аналогічне рішення противників екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО, які належать до громадської організації «Загальновійськовий союз». Їхні тимчасові агітаційні конструкції встановлені поряд із наметовим містечком опозиції.