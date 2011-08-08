Немиря: Грищенко має подати у відставку

Заступник голови партії «Батьківщина» Григорій НЕМИРЯ вважає, що міністр закордонних справ Костянтин ГРИЩЕНКО має подати у відставку з посади міністра закордонних справ України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії “Батьківщина”, за словами Г.НЕМИРІ, Міністерство закордонних справ України “швидко втрачає належний інституційний рівень і перетворюється на міжнародний відділ Партії регіонів”.

Він зауважив, що свідченням цього є заява МЗС України від 6 серпня, де наголошувалося на обґрунтованості рішення Печерського районного суду Києва про арешт екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО з огляду на її поведінку під час судових засідань, а також «останні «совкові» коментарі окремих дрібних чиновників та хамські оціночні судження міністра ГРИЩЕНКА під час допиту 8 серпня».

Як зазначив Г.НЕМИРЯ, «складається враження, що МЗС змагається з Генеральною прокуратурою за титул «Найкраща неорадянська установа України».

Він наголосив, що МЗС дозволяє собі «політизовані суб’єктивні оцінки колишнього прем’єр-міністра та лідера найбільшої опозиційної партії».

«Як може МЗС головуючої у Комітеті міністрів Ради Європи країни, що одним зі своїх трьох пріоритетів оголосила «права людини та верховенство права», саме їх порушувати? Про яку модернізацію дипломатичної служби можна говорити, якщо послам наказують розповсюджувати пасквілі у вигляді «background papers» на політичних опонентів Президента ЯНУКОВИЧА», - заявив Г.НЕМИРЯ.

Він також назвав «цинічними» заклики МЗС України до країн Євросоюзу з проханням не реагувати на арешт Ю.ТИМОШЕНКО «занадто гостро».

За його словами, «подібні «заклики» свідчать не лише про цинізм тих, хто їх робить, але й про їхню некомпетентність і нерозуміння фундаментальних європейських цінностей демократії, верховенства права і прав людини.

Б.НЕМИРЯ вважає, що «Костянтин ГРИЩЕНКО як професійний дипломат добре розуміє, що відбувається. Він має піти у відставку».

При цьому заступник голови «Баткьівщини» висловив упевненість, що більшість українських дипломатів утримаються від «участі у переслідуванні політичних опонентів режиму ЯНУКОВИЧА».