Міністр: на базі сільрад будуть бездоходні кооперативи

На базі кожної сільської ради буде створено бездохідний кооператив, який займатиметься заготівлею і реалізацією сільськогосподарської продукції.

Про це міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК заявив під час відвідування Уманського тепличного комбінату, повідомила УНІАН прес-служба міністерства.

За словами міністра, такої домовленості було досягнуто під час нещодавнього засідання президії Асоціації сільських і селищних рад. «Я не сприймаю те, що молоко нині вивозиться без контролю сільської ради, заготівля м`яса теж фактично безконтрольна. До того ж, на вимоги СОТ, в 2014 році ми повинні заборонити забій худоби в приватних дворах. Тому створення таких кооперативів – це необхідність сьогодні», - повідомив голова Мінагропроду.

За словами М.ПРИСЯЖНЮКА, це будуть підприємства, які виконуватимуть функції всім відомої у минулому Укоопспілки. На думку міністра, завдяки їм, також вдасться знизити вартість послуг для селян. «Ідентифікація худоби сьогодні коштує більше, ніж 60 грн. Це знущання з аграрного сектору. Ми знизимо її вартість до 20 грн.», - сказав він.