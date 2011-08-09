Спроба зібрати мітинг за Тимошенко у Львові провалилася?

У Львові провалилася спроба зібрати мітинг на підтримку Юлії Тимошенко. Про це пише газета "Сегодня".До міської ратуші, де депутати зібралися на позачергову сесію рятувати країну від "встановлення диктатури", прийшли три-чотири сотні людей. Це були прихильники "БЮТ", "Свободи", "Фронту змін", НУ і інших партій зі своєю символікою.

Рядові львів`яни не виявляли особливого ентузіазму і байдуже проходили мимо прихильників лідера "Батьківщини".

Депутати Львівської міської Ради (з 90 прийшли 72) прийняли заяву, якою засудили арешт Тимошенко і відміну звання Героя Бандери і Шухевича.