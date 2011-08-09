Харківський суд заборонив проводити акцію на підтримку Тимошенко

Харківський окружний адміністративний суд заборонив Харківській обласній організації політичної партії ВО «Батьківщин» проводити на площі Свободи в Харкові акцію протесту проти арешту лідера партії Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив заступник голови облорганізації ВО «Батьківщина» з агітаційно-пропагандистської роботи Валерій ДУДКО.

«Харківський окружний адміністративний суд постановив обмежити право ХОО ВО «Батьківщина» на збори шляхом заборони «Батьківщині» проведення акції», - повідомив він.

В.ДУДКО підкреслив, що суд заборонив проведення акції «на підставі сфальсифікованого документу». За його словами, облорганізація «Батьківщини» вчора не подавала заявки на проведення масового заходу, однак на засіданні погоджувальної ради Харківського міськвиконкому такий документ було розглянуто й ухвалене рішення «спрямувати матеріали до суду для винесення рішення про заборону проведення заходу».

«На підставі сфальсифікованого документу суд заборонив проведення акції. Справжня заявка не подавалася», - підкреслив В.ДУДКО.

Він наголосив, що повідомлення про проведення акції буде подане сьогодні на офіційному бланку за підписом особи, яка уповноважена підписувати такі документи.

«Тому ми сьогодні виходимо», - наголосив В.ДУДКО.

Як повідомляв УНІАН, Харківська обласна організація політичної партії ВО «Батьківщина» з 9 серпня розпочинає безстрокову акцію протесту проти арешту лідера партії Юлії ТИМОШЕНКО. За словами В.ДУДКА, сьогодні о 18:00 акція розпочнеться на площі Свободи пікетуванням будівлі Харківської облдержадміністрації з подальшим установленням наметів і формуванням наметового містечка. На площі Свободи пікетувальники збиратимуть підписи за звільнення Ю.ТИМОШЕНКО, а також вимагатимуть відсторонення від справи судді Родіона КІРЄЄВА.

В.ДУДКО зауважив, Харківська облорганізація ВО «Батьківщина» звернулася до всіх політичних партій, громадських організацій, профспілок Харківщини та до харків’ян з проханням підтримати протест. За його словами, в пікеті облдержадміністрації візьмуть участь близько 1 тисячі людей.