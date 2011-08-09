40 поручителів просять суд звільнити Тимошенко (список)

До Печерського районного суду з проханням звільнити Юлію ТИМОШЕНКО з-під варти на поруки офіційно звернулись 40 поручителів.

Про це повідомляє сайт БЮТ.

Нагадаємо, 8 серпня захисник Ю.ТИМОШЕНКО Юрій СУХОВ заявив клопотання про зміну запобіжного заходу зі взяття під варту на взяття на поруки, яка ґрунтується на заявах представників української інтелігенції, видатних діячів культури, духовенства.

Однак суддя Родіон КІРЄЄВ не задовольнив це клопотання, залишивши Ю.ТИМОШЕНКО під вартою.

Сайт БЮТ наводить список поручителів, які офіційно звернулись до суду з проханням звільнити Ю.ТИМОШЕНКО з-під варти:

1. Філарет (ДЕНИСЕНКО Михайло Антонович) - Предстоятель Української православної церкви Київського патріархату, Патріарх Київський і всієї Руси-України.

2. Агапіт (ГУМЕНЮК Павло Зіновійович) - єпископ Вишгородський, керуючий справами УПЦ КП, намісник Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря.

3. ТАБАЧЕК Борис - протоієрей, настоятель Свято-Володимирського кафедрального патріаршого собору УПЦ КП, духовник Ю.ТИМОШЕНКО.

4. ТРОФИМ’ЯК Маркіян - єпископ, керуючий справами Римо-католицької церкви в Україні.

5. АНДРАШКО Михайло Михайлович - голова Об’єднання церков євангельських християн баптистів м. Києва та Київської області.

6. АНТОНЮК Валерій Степанович - заступник голови Всеукраїнського Союзу церков євангельських християн-баптистів.

7. ГЛАДИШКО Сергій Іванович - директор Слов’янського Євангельського товариства.

8. МАНЕЛЮК Сергій Володимирович - ректор Київського біблійного інституту.

9. КОМЕНДАНТ Григорій Іванович - президент Центру християнського життя України.

10. ПАВЛИЧКО Дмитро Васильович - Герой України, лауреат Шевченківської премії, почесний доктор Варшавського та Львівського університетів, Надзвичайний і повноважний посол, поет, перекладач, літературознавець.

11. ЛУК’ЯНЕНКО Левко Григорович - Герой України, автор Акту проголошення незалежності України, народний депутат України 4-х скликань, Надзвичайний і повноважний посол, колишній політв’язень.

12. ДЗЮБА Іван Михайлович - Герой України, лауреат Шевченківської премії, академік Національної академії наук України, літературознавець.

13. ВАСИЛЕНКО Володимир Андрійович - заслужений юрист України, доктор юридичних наук, професор, надзвичайний і повноважний посол, колишній суддя Міжнародного кримінального трибуналу по Югославії.

14. МУШКЕТИК Юрій Михайлович - Герой України, лауреат Шевченківської премії, письменник.

15. ШЕВЧУК Валерій Олександрович - лауреат Шевченківської премії, лауреат премії Фонду Антоновича і ще 9 літературний премій, почесний доктор Львівського університету, Житомирського університету та Києво-Могилянської Академії, письменник, перекладач.

16. СЕРГІЙЧУК Володимир Іванович - доктор історичних наук, професор, академік АН Вищої школи України, кавалер орденів «Знак пошани», «За заслуги» III ст. та Івана Мазепи.

17. ЩЕРБАК Юрій Миколайович - доктор медичних наук, Надзвичайний і повноважний посол, письменник, сценарист, публіцист, епідеміолог, діяч екологічного руху, дипломат, лауреат Літературної премії ім. Юрія Яновського.

18. ЛИТВИН Сергій Харитонович - перший заступник голови Спілки офіцерів України, головний редактор журналу «Воєнна історія», доктор історичних наук, професор.

19. МАТІОС Марія Василівна - лауреат Шевченківської премії, письменниця.

20. БЕЗСМЕРТНИЙ Роман Петрович - народний депутат України 4-х скликань, Надзвичайний і повноважний посол, повний кавалер Ордену «За заслуги».

21. МУРЗЕНКО Володимир Григорович - Герой соціалістичної праці, Герой України.

22. ОГІЄНКО Микола Миколайович - полковник міліції, кавалер орденів «За мужність».

23. СКРИПНИК Микола Миколайович - Герой соціалістичної праці.

24. БОНДАРЄВ Віктор Леонідович - Герой України.

25. ПІДТЯГІН Сергій – протоієрей, настоятель парафії «Всіх Святих Землі Української».

26. МОТІНОВА Ольга Миколаївна - голова громадської організації «Об’єднання підприємців міста Красний Луч».

27. ТЕРОСИПОВ В`ячеслав Михайлович - голова МО КВПУ.

28. СЕМИСТЯГА Володимир Федорович - голова Луганського обласного об’єднання ВУТ «Просвіта» імені Т.Шевченка.

29. ПОНОМАРЬОВ Олександр Валерійович - народний артист України.

30. РОГОВЦЕВА Ада Миколаївна - народна артистка України.

31. ЛИЖИЧКО Руслана Степанівна - народна артистка України.

32. ЮХНОВСЬКИЙ Ігор Рафаїлович - Герой України, фізик-теоретик, академік НАН України, народний депутат України кількох скликань.

33. САМОТОС Іван Михайлович - народний художник, скульптор.

34. МАРИНОВИЧ Мирослав Франкович - віце-ректор Українського католицького університету, кавалер орденів «За мужність» і Свободи.

35. КАЛИНЕЦЬ Ігор Миронович - письменник, лауреат національної премії ім. Т.Г.Шевченка.

36. КАЛИНЕЦЬ Ірина Онуфріївна - кавалер Ордена Княгині Ольги, письменник, громадський діяч.

37. ВОЗНЯК Тарас Степанович - головний редактор незалежного культурологічного журналу «Ї».

38. ГОРИНЬ Богдан Миколайович - колишній політв’язень радянських концтаборів, народний депутат двох скликань Верховної Ради України (1990-1998), письменник, мистецтвознавець, член НСПУ та НСХУ, нагороджений орденами «За заслуги» та Ярослава Мудрого.

39. ГОРИНЬ Микола Миколайович - депутат Львівської обласної ради трьох скликань, голова Львівської обласної ради (1992-1997 рр.).

40. ФУТОРСЬКИЙ Дарій Любомирович - голова правової комісії депутатського (Львівського обласного) корпусу I-го демократичного скликання.