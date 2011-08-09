Французи лякають Януковича бойкотом Євро-2012

Група громадських діячів Франції закликає владу України звільнити з-під арешту колишнього прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО, інакше вони ініціюватимуть бойкот Євро-2012.

Відповідне звернення групи громадських діячів на чолі з філософом і письменником Даніелем Сальваторе ШИФФЕР оприлюднено у французькому виданні «Marianne».

Як наголошується у зверненні, «Україною сьогодні гуляє страшний привид - привид сталінізму. Зрозуміло, ми підозрювали, що Президент країни Віктор ЯНУКОВИЧ, який завжди був відомий як відданий прихильник Володимира ПУТІНА, відчував певну ностальгію за подібним деспотизмом (це видно за нинішньою системою роботи його державного апарату). Однак те, що він здатний використовувати гірші поліцейські і судові методи, тоді як наш Європейський Союз прагне поширювати цінності свободи і терпимості по всьому світу, не може не образити кожного справжнього демократа».

Французькі громадські діячі вважають, що «в Україні відбулася пародія на правосуддя, гідна старих скоростиглих процесів в Москві за часів Вишинського, який був незрівнянним майстром політичних читань: 5 серпня київський суд прийняв беззаконне рішення про арешт прозахідного політика і одного з лідерів помаранчевої революції 2004 року Юлії ТИМОШЕНКО».

На їхнє переконання, «підстава для цього затримання звучить щонайменше парадоксально, або навіть просто безглуздо: перевищення повноважень!» «Таке формулювання викликало б лише сміх, особливо дивлячись на поведінку "апаратників" нової української "номенклатури", якби її юридичні наслідки не були такими трагічними в людському плані», - зазначають автори звернення і закликають «уряд України негайно і беззастережно звільнити Ю.ТИМОШЕНКО в ім`я прав людини і дотримання свободи слова і думки».

Французькі громадські діячі попереджають, що якщо Ю.ТИМОШЕНКО не буде звільнено, вони висунуть інший аргумент, «який представляє куди більшу небезпеку для іміджу і економіки України: йдеться про заклик до бойкоту майбутнього Чемпіонату Європи з футболу, який повинен відбутися в Польщі і в Україні з 8 червня по 1 липня 2012 року».

«Саме цей аргумент наші політики за підтримки ФІФА повинні використовувати проти української влади, щоб домогтися від них швидкого звільнення Ю.ТИМОШЕНКО», - наголошується у зверненні, яке підписали: Даніель Сальваторе ШИФФЕР (Daniel Salvatore Schiffer), філософ, письменник, професор Вищої школи Королівської академії мистецтв Льєжа і професор "Бельгійського коледжу" під егідою Королівської академії наук, літератури та образотворчих мистецтв Бельгії і Коллеж де Франс; Люк ФЕРРІ (Luc Ferry), філософ; Олександр ЖАРДЕН (Alexandre Jardin), письменник; Анні СЮЖЬЄ (Annie Sugier), вчений, автор низки робіт з питань боротьби за права жінок; Мішель ВІВЬОРКА (Michel Wieviorka), соціолог і викладач паризької Вищої школи соціальних наук.