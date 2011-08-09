Чоловік Тимошенко потрапив у СІЗО в порядку живої черги

Активісти всеукраїнської молодіжної громадської організації "Батьківщина молода" мають намір щовечора передавати лідеру партії «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО квіти, які приносять люди до Лук’янівського СІЗО.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВМГО "Батьківщина молода".

Сьогодні організація «Батьківщина молода» розпочала флеш-моб «Квіти для Юлі».

«До нас протягом дня проходить багато різних людей, вони якимось чином хочуть висловити солідарність з Юлією ТИМОШЕНКО: хтось підписує звернення на її підтримку, хтось хоче передати їй листа, а дехто приносить квіти і просить передати їй. Тому ми вирішили розпочати акцію «Квіти для Юлі», і кожен охочий тепер може принести квітку для лідера української опозиції, а ми щовечора будемо намагатися передати зібрані букети в СІЗО», - повідомив народний депутат Євген СУСЛОВ.

Крім того, у прес-службі організації повідомили, що сьогодні об 11.00 до СІЗО прибув чоловік Ю.ТИМОШЕНКО Олександр. Після короткого спілкування з активістами «Батьківщини молодої», які пікетують СІЗО, О.ТИМОШЕНКО в порядку живої черги потрапив до приміщення слідчого ізолятора.