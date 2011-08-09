Чоловік Тимошенко потрапив у СІЗО в порядку живої черги
Триває флеш-моб «Квіти для Юлі»
Активісти всеукраїнської молодіжної громадської організації "Батьківщина молода" мають намір щовечора передавати лідеру партії «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО квіти, які приносять люди до Лук’янівського СІЗО.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВМГО "Батьківщина молода".
Сьогодні організація «Батьківщина молода» розпочала флеш-моб «Квіти для Юлі».
«До нас протягом дня проходить багато різних людей, вони якимось чином хочуть висловити солідарність з Юлією ТИМОШЕНКО: хтось підписує звернення на її підтримку, хтось хоче передати їй листа, а дехто приносить квіти і просить передати їй. Тому ми вирішили розпочати акцію «Квіти для Юлі», і кожен охочий тепер може принести квітку для лідера української опозиції, а ми щовечора будемо намагатися передати зібрані букети в СІЗО», - повідомив народний депутат Євген СУСЛОВ.
Крім того, у прес-службі організації повідомили, що сьогодні об 11.00 до СІЗО прибув чоловік Ю.ТИМОШЕНКО Олександр. Після короткого спілкування з активістами «Батьківщини молодої», які пікетують СІЗО, О.ТИМОШЕНКО в порядку живої черги потрапив до приміщення слідчого ізолятора.