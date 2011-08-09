Львівщина пропонує гасло на 24 серпня: Бандера, Шухевич – Герої України!

Сьогодні на позачерговій сесії Львівської обласної ради депутати ухвалили заяву щодо рішення Вищого адміністративного суду України про визнання незаконним присвоєння Степанові Бандері та Романові Шухевичу звання Героя України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської обласної ради, в тексті заяви, яку виголосив голова Львівської обласної ради Олег ПАНЬКЕВИЧ, наголошується на тому, що «рішення Вищого адміністративного суду України, який залишив чинними постанови Донецького окружного адміністративного суду та Донецького апеляційного адміністративного суду про визнання незаконними Указів Президента України Віктора ЮЩЕНКА про присвоєння Степанові Бандерi та Романові Шухевичу звання Героя України, є політично ганебним та юридично нікчемним».

На думку обласних обранців, суд, ухвалюючи рішення, «керувався не правовими підставами, а політичною вказівкою з Банкової».

«Ми вважаємо, що необхідно добиватися справедливості в інших судах, зокрема міжнародних. Але найважливіше – українофобському тиску на нашу свідомість ми повинні протиставити щире, всенародне, загальнонаціональне вшанування справжніх героїв Нації. 20-річчя Незалежності України – це добра нагода продемонструвати наші почуття і переконання», - йдеться у тексті заяви переданій УНІАН.

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«Прийдімо всі 24 серпня до пам`ятника Героєві України Степану Бандері у Львові, а також в інших містах Львівщини. Відсвяткуймо цю річницю в товаристві ветеранів УПА, котрі, як ніхто, причетні до цього свята, і покажімо, що замовні рішення судів для нас нічого не варті», - йдеться у сьогоднішній заяві обласної ради.

Як інформує прес-служба, сесія також вирішила звернутися до районних та міських рад міст обласного значення з пропозицією підтримати заяву обласної ради. За таке рішення проголосувало 80 депутатів із 85 зареєстрованих на сесії.