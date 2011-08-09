Замковенко: Печерський суд таким зробили Тимошенко і Ющенко

Печерський суд таким, яким він є, зробили Юлія Тимошенко і Віктор Ющенко. Про це в інтерв`ю Фокусузаявив колишній голова Печерського суду Микола Замковенко ( у 2001 році він своїм рішенням звільнив з-під варти Тимошенко - ред.).

"У Юлії Володимирівни є така звичка - вішати ярлики. Адже це вона зробила нинішній склад Печерського суду : поставила туди голову Інну Отрош, суддів комплектувала. Це вона з Віктором Ющенком намагалася керувати судовою владою вручну, а тепер бумеранг ударив по ній.

Згадайте, хто виганяв Володимира Колесниченка, нинішнього главу УСЮ, з посади голови Печерського суду... Начальник охорони Ющенка, генерал Валерій Гелетей, особисто заводив Отрош в кабінет. Проти колишнього голови суду Колесниченка порушували кримінальну справу, звільнили його незаконно. Потім не захотіли відновити. Це що Віктор Янукович робив? Так чий це суд - Януковича? Та ні! Це суд Тимошенко і Ющенка» - заявив Замковенко.

Екс-голові Печерського суду поведінка Тимошенко у залі засідань знайома: "У мене на процесі в 2001 році Тимошенко теж так поводилася. Обзивала мене в пресі, придумала термін "замковенщина". Це було до того, поки я не звільнив її з-під варти. Потім я став хорошим. А коли я став народним депутатом і намагався з нею сперечатися, то знову став зрадником".

"Я розумію Тимошенко, вона досвідчений політик. Але приміщення суду - це не майданчик для мітингів і протестів. Якщо Тимошенко говорить, що звертатиметься до Європейського суду і тут же обзиває головуючого фашистом нелюдем і іншими словами, то що тут скажеш?

Та і при чому тут Європейський суд? Треба у нас спочатку усі судові інстанції пройти, щоб йти в Страсбург. А вона грає на публіку", - сказав Замковенко.