До Тимошенко не пустили чоловіка

Олександра ТИМОШЕНКА, який сьогодні прибув до СІЗО як захисник лідера партії «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО, не пустили на побачення з нею.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Всеукраїнської молодіжної громадської організації "Батьківщина молода".

Як пояснив О.ТИМОШЕНКО на виході зі слідчого ізолятора, обидва документи, які видали йому в суді, оформлені неправильно, тож адміністрація СІЗО відмовила йому в побаченні з дружиною.

Зараз юристи з’ясовуватимуть чи можна оперативно замінити ці документи на такі, що дозволили б йому повноцінно виконувати функції захисника, в тому числі провідувати Ю.ТИМОШЕНКО в Лук’янівському СІЗО.

О.ТИМОШЕНКО припустив, що Печерський райсуд Києва навмисно неправильно оформив відповідні документи.

Як повідомляв УНІАН, 5 серпня Ю.ТИМОШЕНКО була заарештована за рішенням Печерського райсуду Києва і доправлена у Лук’янівське СІЗО.