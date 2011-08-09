У МЗС підтвердили, що Франція відкликає свого посла з України
Кажуть, про причини їм не повідомили
|Олег Волошин
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег ВОЛОШИН.
«Дійсно, наразі відбувається процедура погодження кандидатури нового посла», - сказав О.ВОЛОШИН.
Він зазначив, що МЗС України невідомо, з чим пов’язано відкликання Ж.ФОРА.
«У світовій дипломатичній практиці не прийнято повідомляти країну про причину відкликання свого дипломатичного представника», - сказав О.ВОЛОШИН.
Як повідомляли ЗМІ з посиланням на джерела в дипломатичних колах, посла Франції в Україні Ж.ФОРА було відкликано за його висловлювання щодо судового процесу над екс-прем’єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО.
28 липня Ж.ФОР висловив думку, що кримінальна справа проти Ю.ТИМОШЕНКО знаходиться дуже далеко від права і дуже близько до політики.