У МЗС підтвердили, що Франція відкликає свого посла з України

У Міністерстві закордонних справ України підтверджують інформацію про відкликання посла Франції Жака ФОРА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег ВОЛОШИН.

«Дійсно, наразі відбувається процедура погодження кандидатури нового посла», - сказав О.ВОЛОШИН.

Він зазначив, що МЗС України невідомо, з чим пов’язано відкликання Ж.ФОРА.

«У світовій дипломатичній практиці не прийнято повідомляти країну про причину відкликання свого дипломатичного представника», - сказав О.ВОЛОШИН.

Як повідомляли ЗМІ з посиланням на джерела в дипломатичних колах, посла Франції в Україні Ж.ФОРА було відкликано за його висловлювання щодо судового процесу над екс-прем’єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО.

28 липня Ж.ФОР висловив думку, що кримінальна справа проти Ю.ТИМОШЕНКО знаходиться дуже далеко від права і дуже близько до політики.