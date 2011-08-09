На сході і півдні стрімко росте невдоволення ситуацією (опитування)

У червні 2011 року, вперше за рік, серед ймовірних виборців «біло-блакитного» політичного напряму кількість незадоволених ходом справ у країні перевищила кількість тих, хто позитивно оцінює зміни - 42% проти 31%. Про це свідчать дані соцопитування Київського міжнародного інституту соціології, передає ZN.ua.

«Найбільш значущою тенденцією, що спостерігалася впродовж останнього політичного сезону, є збільшення кількості виборців, невдоволених розвитком ситуації в країні», - відзначають соціологи КМІС.

За останній рік частка позитивних оцінок ситуації в країні скоротилася з 38% до 11%, водночас частка негативних зросла з 35% до 63%.

У червні 2010 року позитивних оцінок ходу справ було на 4% більше, ніж негативних; у червні 2011 року негативні оцінок на 52% більше, ніж позитивних.

За даними соціологів, упродовж минулого політичного сезону поступово зростало невдоволення змінами в країні серед вірогідних виборців «біло-блакитного» політичного спрямування. У червні 2010 року 14% вірогідних виборців цього політичного напряму негативно оцінювали розвиток справ у країні. У лютому 2011 року таких було 32%, у червні 2011 року — 42%.

Серед ймовірних виборців партій «помаранчевого» політичного спрямування частка незадоволених ходом справ у країні збільшилася з червня 2010 року (65%) по лютий 2011 (79%). Проте статистично значущої різниці між розмірами цієї групи в лютому (79%) і червні (78%) виявлено не було.

Серед жителів макрорегіонів України стрімке зростання невдоволення ходом справ у країні упродовж року спостерігалося в Південному (більш ніж удвічі: з 23% до 60%) і Східному регіонах (майже втричі: з 16% до 46%).

КМІС включив в «біло-блакитний» напрям такі політичні сили: Блок Литвина, «Єдиний центр», Комуністична партія України, Партія регіонів, «Сильна Україна».

До «помаранчевого» напряму включено такі політичні сили: Блок Юлії Тимошенко, «Фронт Змін», «Громадянська позиція», партія «УДАР» Віталія КЛИЧКА, «Народна самооборона», Народній рух України, «Наша Україна», Українська народна партія, «За Україну!».

Останнє опитування КМІС проводив 10-20 червня 2011 року. Методом інтерв`ю опитано 2040 респондентів, які проживають у всіх областях України, у Криму і в Києві за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України старшого за 18 років. Статистична похибка вибірки (з вірогідністю 0,95 і за ефекту дизайну 1,5) не перевищує 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% - для показників близьких до 25%, 2,0% - для показників близьких до 10%, 1,4% - для показників близьких до 5%.