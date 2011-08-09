МЗС не цікавить подвійне громадянство Черновецького
Пресу відправили до правоохоронців
|Олег Волошин
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу директор департаменту інформаційної політики МЗС України Олег ВОЛОШИН.
«Ці питання знаходяться в площині діяльності правоохоронних органів. Ми в цій ситуації можемо надавати тільки технічну допомогу»,- сказав він.
Як повідомляв УНІАН, за даними деяких ЗМІ, мер Києва Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ і його дружина Аліна АЙВАЗОВА вже 17 років є громадянами Ізраїлю.
3 серпня ізраїльське інтернет-видання Izrus опублікувало копію посвідчення особи мера Києва Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, що підтверджує його ізраїльське громадянство.
Відповідно до інформації, яка міститься в базі даних МВС, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ і його дружина репатріювалися до Ізраїлю 5 жовтня 1994 року.
За даними станом на липень 2011 року, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ прописаний у будинку на одній з вулиць Північного Тель-Авіва.
3 серпня у програмі ТСН на телеканалі «1+1» показали відеосюжет, в якому кореспонденти зайшли до помешкання мера у Тель-Авіві і застали його вдома.
На запитання, чи є у нього громадянство Ізраїлю, мер відповів: "Немає в мене громадянства".
Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ балотувався на посаду Президента України у 2004 році, був обраний мером столиці у 2006 році, до цього обирався народним депутатом України.