МЗС не цікавить подвійне громадянство Черновецького

У Міністерстві закордонних справ України заявляють, що питання про подвійне громадянство Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО не належить до компетенції міністерства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу директор департаменту інформаційної політики МЗС України Олег ВОЛОШИН.

«Ці питання знаходяться в площині діяльності правоохоронних органів. Ми в цій ситуації можемо надавати тільки технічну допомогу»,- сказав він.

Як повідомляв УНІАН, за даними деяких ЗМІ, мер Києва Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ і його дружина Аліна АЙВАЗОВА вже 17 років є громадянами Ізраїлю.

3 серпня ізраїльське інтернет-видання Izrus опублікувало копію посвідчення особи мера Києва Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, що підтверджує його ізраїльське громадянство.

Відповідно до інформації, яка міститься в базі даних МВС, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ і його дружина репатріювалися до Ізраїлю 5 жовтня 1994 року.

За даними станом на липень 2011 року, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ прописаний у будинку на одній з вулиць Північного Тель-Авіва.

3 серпня у програмі ТСН на телеканалі «1+1» показали відеосюжет, в якому кореспонденти зайшли до помешкання мера у Тель-Авіві і застали його вдома.

На запитання, чи є у нього громадянство Ізраїлю, мер відповів: "Немає в мене громадянства".

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ балотувався на посаду Президента України у 2004 році, був обраний мером столиці у 2006 році, до цього обирався народним депутатом України.