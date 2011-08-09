450 киян поскаржились на шум у центрі міста

450 мешканців Києва звернулися до call-центру КМДА зі скаргами на гучну музику, антисанітарний стан та галас, який панує на головній вулиці міста – Хрещатику. Про це повідомляє сайт Київської міської влади. Ще понад два десятки киян направили свої листи до Головного управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю зі скаргами на постійні мітинги біля Печерського районного суду м. Києва.

В усіх зверненнях мешканці навколишніх будинків, а також ті, хто працює поблизу місця подій, висловлюють свою незгоду щодо встановлення наметів на вул. Хрещатик, скаржаться на занадто гучну музику, яка створює шум та вібрації, що негативно впливає на самопочуття людей, їхній настрій. Заявники переконані, що звук, який лунає з гучномовців, перевищує санітарні норми. Кияни та гості міста не можуть повноцінно відпочити, особливо люди похилого віку та маленькі діти. Стурбовані мешканці центральної частини столиці і санітарним станом території, який внаслідок проведення мітингів значно погіршився.

Більшість із тих, хто звернувся до міської влади, вимагають негайно заборонити проведення будь-яких акцій у центрі міста з використанням звукопідсилюючої апаратури та притягнути порушників до відповідальності.

Найактивніше надходять дзвінки від людей, які мешкають або працюють на вул. Хрещатик, Лютеранській, Пушкінській, Володимирській, Круглоуніверситетській, Костьольній, Заньковецької, бульв. Т. Шевченка та Бессарабській площі.