Кличко готовий взяти на поруки «цю тендітну жінку»

Лідер партії "УДАР" Віталій КЛИЧКО заявляє про готовність узяти екс-прем`єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО на поруки для її звільнення з-під варти.

Про це В.КЛИЧКО сказав сьогодні на прес-конференції в УНІАН. На прес-конференції він процитував свою заяву на ім`я Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

"Вважаю, що першим кроком для відновлення стабільності в країні і відновлення довіри світової спільноти може стати звільнення з-під варти Ю.ТИМОШЕНКО. Якщо для цього необхідно узяти на поруки цю тендітну жінку, то я готовий це зробити. Ось моя заява. А якщо ж суд відмовить і мені, як вже відмовив багатьом відомим людям, то це зможете зробити тільки ви, пане Президент", - сказав В.КЛИЧКО, звертаючись до В.ЯНУКОВИЧА.

На думку В.КЛИЧКА, процеси в Україні вже нагадують "бої без правил". "Гірше може бути лише громадянська війна. На сьогодні увесь світ дав оцінку тому, що відбувається в Україні, і під загрозою на сьогодні опинився курс на європейську інтеграцію - як пріоритет у вашій політиці, пане Президент. Ми можемо опинитися на порозі міжнародної ізоляції, і не лише угода про асоціацію з Європейським Союзом - загальнонаціональний проект Євро-2012 також може опинитися під загрозою зриву. Даний процес зруйнує останні надії на проведення так необхідних економічних і політичних перетворень у нашій країні", - упевнений лідер партії "УДАР".

"Це рух у глухий кут. І виходом може стати тільки особисте втручання і відповідальне рішення, пане Президент", - заявив В.КЛИЧКО.

Відомий спортсмен і політик переконаний, що для розвитку країни необхідний діалог між владою і опозицією. "Відсутність діалогу - це прямий шлях до диктатури. Цього допустити не можна. Необхідно використовувати всі механізми, не виключаючи загальнонаціональний круглий стіл і міжнародне посередництво. Сьогодні ви повинні повернути країну на європейський шлях розвитку. Завтра може бути вже запізно", - підкреслив В.КЛИЧКО у своєму зверненні до В.ЯНУКОВИЧА.

Лідер партії "УДАР" повідомив, що своя заяву про гарантії поручительства за Ю.ТИМОШЕНКО сьогодні через своїх представників зареєструє у Печерському районному суді Києва.

Як повідомляв УНІАН, 5 серпня Ю.ТИМОШЕНКО була заарештована за рішенням Печерського райсуду Києва і доправлена до Лук’янівського СІЗО.

Суддя Родіон КІРЄЄВ задовольнив клопотання прокуратури про зміну для екс-прем`єра запобіжного заходу з підписки про невиїзд на узяття під варту. Своє рішення суддя аргументував «системними порушеннями, перешкоджанням у встановленні істини, порушенням порядку під час розгляду справи з боку Ю.ТИМОШЕНКО».

6 серпня чемпіон світу з боксу В.КЛИЧКО у зв`язку з арештом Ю.ТИМОШЕНКО припинив підготовку до вересневого поєдинку з польським боксером Томашом АДАМЕКОМ і повернувся з Австрії до Києва.