Банкова думає, що арешт Тимошенко не вплине на переговори з ЄС

Арешт екс-прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО не вплине на динаміку переговорів України і Європейського Союзу про створення зони вільної торгівлі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це перший заступник голови Адміністрації Президента Ірина АКІМОВА заявила сьогодні на брифінгу.

«Я думаю, що ніякі політичні чинники не зможуть перебити важливості такого довгого переговорного шляху, який Україна з представниками Європейського Союзу пройшла», - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, черговий, 18-й раунд, переговорів планується провести в другій половині вересня у Брюсселі.

20 жовтня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ здійснить візит до Брюсселю на запрошення президента Єврокомісії Жозе Мануеля БАРРОЗУ з метою досягнення політичних домовленостей, необхідних для завершення переговорів щодо угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом.

У грудні на саміті «Україна-ЄС» Київ сподівається підписати угоду про асоціацію з ЄС, яке включає створення ЗВТ.

Після арешту Ю.ТИМОШЕНКО 5 серпня окремі експерти висловили думку, що підписання угоди про ЗВТ буде відкладено.