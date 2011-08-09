Міліція блокувала центр Харкова, щоб роздати презервативи?

У Харкові міліція оточила площу Свободи, де о 18.00 повинна розпочатися акція протесту проти арешту екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, працівники міліції щільним ланцюгом відгородили площу Свободи з боку вул. Сумської, готелю «Харків», парту ім. Шевченка та пам’ятника Леніну.

Правоохоронці нікого не пускають на площу та відмовляються коментувати ситуацію, зазначаючи, що «прохід на площу Свободи небажаний, бо зараз проходитиме тренування танцювального проекту «Майданс».

У той же час, на площу вийшли близько 40 молодих людей – деякі в футболках волонтерів Євро-2012 – і почали кольоровою крейдою малювати на асфальтному покритті площі. За словами жінки – представника харківського міського центру соціальних служб для сім’ї та молоді, на площі проходить акція «Мій улюблений Харків», у рамках якої відбувається конкурс малюнків «Харків – місто майбутнього», а також роздача перехожим контрацептивів і буклетів із просвітницькою інформацією про небезпеку СНІДу.

Разом з тим, у парку ім. Шевченка, біля головного корпусу Харківського національного університету ім. Каразіна, зупинилися три міліцейські автомобілі, біля яких стоять бійці міліцейського підрозділу «Грифон», споряджені бронежилетами, касками та кийками.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, о 18.00, на площі Свободи повинна розпочатися безстрокова акція протесту проти арешту Ю.ТИМОШЕНКО. За словами заступника голови харківської облорганізації ВО «Батьківщина» Валерія ДУДКА, акція розпочнеться пікетуванням будівлі Харківської облдержадміністрації з подальшим установленням наметів і формуванням наметового містечка.

За словами В.ДУДКА, на площі Свободи пікетувальники збиратимуть підписи за звільнення Ю.ТИМОШЕНКО, а також вимагатимуть відсторонення від справи судді Родіона КІРЄЄВА.

За даними прес-служби Харківської міської ради, Харківський окружний адміністративний суд заборонив ХОО ПП ВО «Батьківщина» проводити акцію протесту на площі Свободи. Крім того, погоджувальна комісія виконавчого комітету Харківської міської ради відмовила представникам Харківської міської організації політичної партії «Народний Рух України» у проведенні акції протесту. Відповідні документи погоджувальна рада передала до Харківського окружного адміністративного суду для ухвалення рішення.