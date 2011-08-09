За Тимошенко в камері підглядають і підслуховують?

У камері 242 в Лук`янівському СІЗО, в якій утримують лідера партії «Батьківщина», колишнього прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО, за місяць до її арешту під час ремонту було встановлено техніку для прослуховування.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії «Батьківщина» з посиланням на власні джерела.

Це джерело також не виключає наявності у приміщенні, де утримується Ю.ТИМОШЕНКО, міні-відеокамери.

За словами джерела, практично всі, хто знаходиться в Лук`янівському СІЗО, співчувають Ю.ТИМОШЕНКО.

Джерело не виключає, що дві жінки, які також перебувають у камері 242, є інформаторами адміністрації СІЗО.

Прес-служба "Батьківщини" не виключає, що відео з камери спостереження може незабаром з`явитися в інтернеті.

«В намаганні зламати волю свого головного конкурента режим не гребує ніякими засобами. Справу вже названо політичною, дії влади засуджено світовою спільною та правозахисними організаціями», - зазначили у прес-службі партії.