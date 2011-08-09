Немиря обурений заявою МЗС

Заступник голови партії "Батьківщина", колишній віце-прем‘єр-міністр України Григорій НЕМИРЯ обурений сьогоднішніми висловлюваннями Міністерства закордонних справ України щодо нібито спекулювання з боку опозиції на темі можливого зриву переговорів про ратифікацію угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі Г.НЕМИРІ.

"Міністерство закордонних справ перетворилося з дипломатичного відомства на міжнародний департамент Партії регіонів. МЗС намагається виправдати те, що не можна виправдати. Не можна говорити про дотримання демократичних принципів і прав людини, порушуючи їх на кожному кроці", - заявив Г.НЕМИРЯ.

Коментуючи заяву речника МЗС України про роз`яснювальну роботу, яку міністерство веде з представниками іноземних дипломатичних відомств стосовно ходу судового процесу над екс-прем’єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО, заступник голови "Батьківщини" зазначив: "Це свідчення, як мінімум, некомпетентності, скоріш за все – свідомого перекручування фактів і реальності на догоду правлячому режиму".

"На жаль, чиновники МЗС і, в першу чергу, міністр закордонних справ потурають перетворенню МЗС з дипломатичного органу на пропагандистсько-агітаційний орган правлячого режиму", - переконаний Г.НЕМИРЯ.