Чоловіка Тимошенко пустили в СІЗО
20:03, 09 серпня 2011Політика
3078 0
З "правильними" паперами
Олександр ТИМОШЕНКО переоформив у Печерському районному суді Києва документи, що дають йому можливість відвідувати дружину у СІЗО.
Як повідомляє ТСН, чоловік лідера партії «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО, її адвокат Юрій СУХОВ та захисник Сергій ВЛАСЕНКО зайшли до Лук`янівського СІЗО, де перебуває екс-прем`єр.
Як заявив журналістам адвокат, вони переоформили в Печерському райсуді документи для відвідування Ю.ТИМОШЕНКО.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці О.ТИМОШЕНКА не пустили до СІЗО через проблеми з документами. Напередодні суд надав статус захисників йому та доньці Ю.ТИМОШЕНКО Євгенії КАРР.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter