Чоловіка Тимошенко пустили в СІЗО

Олександр ТИМОШЕНКО переоформив у Печерському районному суді Києва документи, що дають йому можливість відвідувати дружину у СІЗО.

Як повідомляє ТСН, чоловік лідера партії «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО, її адвокат Юрій СУХОВ та захисник Сергій ВЛАСЕНКО зайшли до Лук`янівського СІЗО, де перебуває екс-прем`єр.

Як заявив журналістам адвокат, вони переоформили в Печерському райсуді документи для відвідування Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці О.ТИМОШЕНКА не пустили до СІЗО через проблеми з документами. Напередодні суд надав статус захисників йому та доньці Ю.ТИМОШЕНКО Євгенії КАРР.