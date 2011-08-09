СІЗО: у Тимошенко не було конфліктів в камері

Державна пенітенціарна служба України спростовує повідомлення партії «Батьківщина» щодо нібито прослуховування камери, в якій утримується лідер партії, колишня прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби ДПСУ, оприлюдненому на його сайті.

«Сьогодні, 9 серпня 2011 року, через заяву прес-служби партії «Батьківщина» розповсюджено анонімну інформацію про те, що нібито в камері Київського слідчого ізолятора, де утримується Ю.ТИМОШЕНКО, встановлено спеціальні технічні засоби для прослуховування та відеоспостереження.

Державна пенітенціарна служба України офіційно повідомляє, що дана інформація є неправдивою – ніяких технічних засобів щодо додаткового спостереження в камері Київського СІЗО за Ю.ТИМОШЕНКО немає», - наголошується у повідомленні.

Додатково у відповідь на неодноразові звернення представників ЗМІ служба інформує, що конфліктних ситуацій зі співкамерниками у Ю.ТИМОШЕНКО не виникало, претензій від неї щодо умов тримання на адресу керівництва Київського СІЗО не надходило.