«Свобода»: не зупинимо диктатуру - втратимо державу

Депутати фракцій ВО «Свобода» у Рівненській обласній та міській радах спільно з представниками інших опозиційних сил ініціювали проведення позачергових сесій, на яких планують розглянути політичну ситуацію в Україні, а також ухвалити відповідні рішення і звернення щодо «неприпустимості тотальної узурпації усіх гілок влади і переходу влади до диктаторських методів правління».

Як повідомили УНІАН в обласній організації ВО «Свобода», також на позачергових сесіях «свободівці» запропонують ухвалити звернення щодо засудження рішення Вищого адміністративного суду про визнання незаконними указів Президента України (2005-2010 рр.) Віктора ЮЩЕНКА про присвоєння Степанові Бандерi і Романові Шухевичу звань Героїв України.

ВО «Свобода» закликає жителів Рівненщини прийти під стіни обласної адміністрації, щоб солідарно висловити свою позицію перед загрозою встановлення диктатури в Україні.

«Правлячий режим чітко демонструє: усі незгодні будуть репресовані. Якщо ми не зупинимо процес сповзання до диктатури вже зараз, то вже за короткий час може бути запізно: ми втратимо свої права, своє майбутнє, свою державу”, – зазначив голова обласної організації ВО «Свобода», керівник фракції «Свободи» в облраді Олег ОСУХОВСЬКИЙ.