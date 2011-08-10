Кірєєв зробив перерву, щоб Тимошенко відпочила

Суд відмовив захисту екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО у задоволенні клопотань про відвід представників державного обвинувачення - прокурорів Олександра МИКИТЕНКА та Лілії ФРОЛОВОЇ.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення оголосив головуючий у справі суддя Печерського райсуду Києва Родіон КІРЄЄВ після закінчення перерви у судовому розгляді справи Ю.ТИМОШЕНКО.

«Заяви про відвід прокурорів залишити без задоволення. Це рішення оскарженню не підлягає», - сказав Р.КІРЄЄВ.

Крім того, головуючий суддя оголосив перерву у розгляді справи екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО до 14.00.

«Враховуючи те, що ТИМОШЕНКО перебуває під вартою, для відпочинку підсудної оголошую перерву в судовому засіданні до 14.00», - сказав Р.КІРЄЄВ.

За його словами, після перерви суд розпочне допит свідків, які з’явилися до суду.

«Клопотання, які надійшли до суду через канцелярію, будуть розглянуті після допиту свідків», - зазначив суддя.

Сьогодні до суду як свідки викликані колишній перший віце-прем’єр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ та колишній керівник апарату забезпечення прем’єр-міністра Михайло ЛІВІНСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, під час судового розгляду уже допитано 26 свідків від сторони державного обвинувачення. Зі сторони захисту до дачі свідчень допущені лише двоє свідків – О.ТУРЧИНОВ та М.ЛІВІНСЬКИЙ.