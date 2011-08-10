Печерський суд почав допитувати свідка, який стояв у черзі три дні

Печерський районний суд Києва розпочав допит екс-міністра юстиції Миколи ОНІЩУКА, який є свідком від державного обвинувачення у кримінальній справі проти колишнього прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, М.ОНІЩУК приходив на три останні судові засідання, однак суд не встигав його допитати.

М.ОНІЩУК є 27 свідком від державного обвинувачення, яких заслуховують у суді.