Тимошенко хоче відпочити від Кірєєва до понеділка

Захист екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО просить суд оголосити перерву у розгляді її кримінальної справи до 15 серпня.

Як передає кореспондент УНІАН, з відповідною заявою до Печерського райсуду Києва звернувся адвокат Юрій СУХОВ.

«Я прошу не призначати судове засідання на п’ятницю, оскільки у цей день в Апеляційному суді Києва розглядатиметься скарга на рішення суду про взяття Ю.ТИМОШЕНКО під варту», - сказав Ю.СУХОВ.

Ю.ТИМОШЕНКО підтримала цю заяву. Крім того, вона зазначила, що її привозять у Печерський райсуд за три години до початку засідання, що вона розцінює як катування.