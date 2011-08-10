Тимошенко хоче відпочити від Кірєєва до понеділка
18:47, 10 серпня 2011Політика
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І скаржиться, що її рано привозять
Захист екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО просить суд оголосити перерву у розгляді її кримінальної справи до 15 серпня.
Як передає кореспондент УНІАН, з відповідною заявою до Печерського райсуду Києва звернувся адвокат Юрій СУХОВ.
«Я прошу не призначати судове засідання на п’ятницю, оскільки у цей день в Апеляційному суді Києва розглядатиметься скарга на рішення суду про взяття Ю.ТИМОШЕНКО під варту», - сказав Ю.СУХОВ.
Ю.ТИМОШЕНКО підтримала цю заяву. Крім того, вона зазначила, що її привозять у Печерський райсуд за три години до початку засідання, що вона розцінює як катування.
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