Автозак з Тимошенко рушив до Лук’янівського СІЗО

Автозак з екс-прем’єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО знову у супроводі великої кількості співробітників спецпідрозділу МВС «Беркут» рушив від Печерського районного суду Києва до Лук’янівського СІЗО.

Як передає кореспондент УНІАН, одразу після завершення судового засідання із зали суду вийшли усі присутні. Лише після того, як у залі не залишилося жодної людини, конвоїри супроводили Ю.ТИМОШЕНКО до спеціального автомобіля для перевезення ув’язнених.

Працівники спецпідрозділу «Беркут» оточили автозак у коло і через створений коридор автомобіль зміг виїхати на Хрещатик і далі повернув на бульвар Шевченка.