Політики заявляють, що в Україні діє вугільна мафія

Союз об’єднання громадян «Трудовий Рух «Солідарність» та Всеукраїнська партія «Нова Сила» » заявляють, що в Україні діє вугільна мафія.

Про це голова Трудового Руху «Солідарність» Костянтин ІЛЬЧЕНКО і лідер «Нової Сили» Юрій ЗБІТНЄВ сказали на прес-конференції в УНІАН на тему: "Правда про вугільну мафію: вибухи на шахтах, копанки, загибель людей - результат злочинної діяльності політичної системи".

Ю.ЗБІТНЄВ заявив, що у вугільній галузі бізнес будується “на крові”. За його словами, про це свідчить один з найвищих показників смертності на шахтах.

Лідер «Нової Сили» стверджує, що на українських шахтах не дотримуються вимоги техніки безпеки, порушується законодавство в сфері оплати праці. “Шахта – це зона, звідки люди не можуть вийти, де люди перебувають абсолютно в нелюдських умовах”, - сказав він.

При цьому Ю.ЗБІТНЄВ заявив, що вугільною промисловістю “опікуються” люди, які належать до чинної влади і які обіймають досить високі посади в країні. Зокрема, за його даними, син одного з високопосадовців керує розрахунковим центром у Донецькій області, через який держава закупає майже все вугілля, а іншому посадовцю – члену Партії регіонів належить підприємство, яке закуповує обладнання для вугільної промисловості. За словами Ю.ЗБІТНЄВА, згідно з повідомленнями ЗМІ, це обладнання закуповується за завищеною вартістю.

“Очевидно, з того і починається вугільна мафія, коли надприбутки змушують не звертати увагу на долю рядової людини”, - сказав Ю.ЗБІТНЄВ.

К.ІЛЬЧЕНКО додав, що на сьогодні жителі Луганської області, які працюють у шахтах, є “смертниками”. “І сьогодні населення Луганської області перебуває в стані заляканого звіра, який здатний за тисячу 300 гривень працювати в шахті... Це миска холодного супу. І упаси Боже, якщо ти скажеш слово”, - сказав він.

За словами К.ІЛЬЧЕНКА, саме через це гірник Ігор СМЕТАНІН, який розказав в інтерв’ю ЗМІ правду в про реальні умови праці у шахті, “переховується”.

“Я з ним розмовляв. Він дав згоду взяти участь сьогодні в нашій прес-конференції. Але після цієї розмови з ним говорили міліціонери, з ним вели бесіду бандити і пообіцяли йому, що його знайдуть в посадці і ніхто й пальцем не поворухне. І людина злякалась. Отак живуть люди в Луганській області”, - сказав К.ІЛЬЧЕНКО.

“Все те, що відбувається сьогодні в Луганській області, тією чи іншою мірою відбувається по всій Україні. І це говорить перш за все про те, що в Україні немає влади. Україна – це не держава, бо ніхто не виконує основну функцію – захист населення і забезпечення йому безпеки”, - заявив керівник Руху “Солідарність”.

Учасники прес-конференції заявили, що об’єднали свої зусилля для протидії діяльності “вугільної мафії”, а також вимагають від прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА дотримати слова і захистити гірника І.СМЕТАНІНА від свавілля “вугільної мафії”.

Ю.ЗБІТНЄВ також має намір повідомити Міжнародній організації праці про реальну ситуацію на підприємствах вугільної промисловості України.

У свою чергу К.ІЛЬЧЕНКО зазначив: “За останній рік ми направили понад 30 заяв про незаконний видобуток вугілля, про замах на життя наших активістів, про розкрадання державних коштів - і ніякої реакції. Це дає підстави заявити, що в Луганській області зокрема і в державі в цілому влади немає - є територія безвладдя і беззаконня. І якщо італійська мафія тільки мріє дружити з державою, то вугільна мафія України керує країною”.