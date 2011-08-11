Рівненські осередки п'ятьох партій об'єдналися проти диктатури

Комітет національного порятунку Рівненщини закликав жителів області до безстрокової акції протесту на підтримку арештованих колишнього прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, колишнього глави МВС України Юрія ЛУЦЕНКА, а також представників деяких інших політичних партій і учасників Податкового майдану.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у заяві до народу, яку підписали на прес-конференції представники обласних осередків п’яти політичних партій: Української народної партії, ВО «Батьківщина», ВО «Свобода», Народного Руху України, партії «Вперед, Україно!», а також координатор Комітету нацпорятунку Роман КОВАЛЬ.

У заяві, зокрема, говориться, що суд над лідером опозиції Ю.ТИМОШЕНКО є політичним, а не юридично вмотивованим.

«Цими діями режим ЯНУКОВИЧА зробив черговий крок до тотальної узурпації всіх гілок влади і подальшого утримання їх у повній покорі та знищення парламентської опозиції. «Регіонали» дали чіткий сигнал суспільству: хто не підкоряється режиму, того чекає політична розправа», - йдеться у заяві.

Тому, на думку авторів документа, «єдиним методом боротьби проти сповзання України до кримінально-олігархічної диктатури під кремлівським протекторатом залишається організоване протистояння громади незаконним діям влади». Організований спротив тисяч українців, які вийдуть на вулиці, вважають підписанти заяви, змусить нинішній політичний режим в Україні піти у відставку.

«Сьогодні недостатньо закликів до протестів, сьогодні всі політичні сили, які декларують свою опозиційність чинній владі, мають виробити спільну стратегію, спрямовану на усунення від влади режиму ЯНУКОВИЧА, і розпочати системні дії щодо реалізації цієї стратегії», - йдеться у заяві представників політичних сил Рівненщини.

На прес-конференції було також повідомлено, що з 11 серпня з’являться намети на майдані Незалежності у Рівному, де буде організоване цілодобове чергування і прийом громадян депутатами місцевих рад.

Крім того, обласний Комітет національного порятунку вирішено перейменувати у Комітет опору диктатурі.

На вимогу опозиційних сил 11 серпня заплановано також позачергову сесію облради, яку опозиціонери обіцяють пікетувати з вимогою ухвалити відповідні рішення і звернення щодо неприпустимості тотальної узурпації всіх гілок влади в Україні і переходу влади до диктаторських методів правління.

На сесії облради опозиційні фракції також домагатимуться прийняття звернення про засудження рішення Вищого адміністративного суду про визнання незаконними указів Президента України Віктора ЮЩЕНКА (2005-2010 рр.) про присвоєння Степанові Бандерi та Романові Шухевичу звань Героїв України.